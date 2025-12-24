БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Това реши Апелативният съд във Велико Търново

Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста
Снимка: БГНЕС
Апелативният съд във Велико Търново остави в ареста двама от задържаните за участие в организирана престъпна група за палежи, рекет и наркоразпространение, действала в София и Ловеч.

Това са полицаят Юлиян Бързашки и соченият за лидер на бандата Емил Мушев. Под домашен арест остава началникът на столичното 5-то Районно полицейско управление Пламен Максимов.

След 7-часово заседание вчера апелативните съдии пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя. С мярка “подписка” беше освободен 26-годишният Калоян Натов.

Повече от 12 часа Апелативният съд разглежда мерките на петимата задържани, след обжалване на решенията на Окръжния съд в Ловеч. Апелативните съдии промениха три от решенията на първа инстанция и потвърдиха две от тях.

