Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста

Апелативният съд във Велико Търново остави в ареста двама от задържаните за участие в организирана престъпна група за палежи, рекет и наркоразпространение, действала в София и Ловеч.

Това са полицаят Юлиян Бързашки и соченият за лидер на бандата Емил Мушев. Под домашен арест остава началникът на столичното 5-то Районно полицейско управление Пламен Максимов.

След 7-часово заседание вчера апелативните съдии пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя. С мярка “подписка” беше освободен 26-годишният Калоян Натов.

Повече от 12 часа Апелативният съд разглежда мерките на петимата задържани, след обжалване на решенията на Окръжния съд в Ловеч. Апелативните съдии промениха три от решенията на първа инстанция и потвърдиха две от тях.