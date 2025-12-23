БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Началникът на софийското Пето районно остава под домашен арест

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
У нас
Това реши Апелативният съд във Велико Търново

Началникът на софийското 5-то Районно полицейско управление Пламен Максимов остава под домашен арест.

Това реши Апелативният съд във Велико Търново.

Мярката беше наложена от Окръжен съд Ловеч, но днес това решение беше обжалвано от прокуратурата. Максимов е обвинен, че е участвал в организирана престъпна група за палежи, рекет и наркоразпространение, действала в София и Ловеч.

След близо 7 часа заседаване, апелативните съдии пуснаха под домашен арест с електронна гривна и един от мъжете, сочени за лидери на бандата - Росен Кръстев - Стъкларя.

В момента продължава гледането на мярката и на втория полицейски служител, който също е сред обвиняемите.

Апелативният съд трябва да реши дали промени мерките и на останалите двама задържани по случая, като това се очаква да стане късно през нощта.

