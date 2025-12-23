Домашен арест за Росен Кръстев - Стъкларя

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя.

След близо 7 часа заседание Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест с електронна гривна Росен Кръстев - Стъкларя.

Мъжът е сред петимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група, която се е занимавала с палежи, рекет и наркоразпространение на територията на Ловеч и София.

Сред задържаните е и началникът 5-то РПУ в София Пламен Максимов.

В момента съдът гледа неговата мярка за неотклонение, след като прокуратурата обжалва решението на Окръжния съд в Ловеч той да бъде пуснат под домашен арест.

Апелативните съдии трябва да разгледат мерките и на останалите трима обвиняеми, за които също има обжалвания на решенията на първа инстанция.

Очаква се заседанията да продължат до късно през нощта.