Украйна под обстрел преди Коледа?

Поне три жертви, включително четиригодишно дете, в Украйна при руски удари с ракети и дронове срещу енергийната инфраструктура. Последвали са прекъсвания на електрозахранването в няколко области при температури около нулата.

Заради руските удари в Украйна Полша задейства превантивно бойната си авиация. Украинският лидер прогнозира интензивни руски атаки по време на коледните празници.

Според него преговорите с американско посредничество за прекратяване на огъня са много близо до реален резултат.

Руски удари са били нанесени срещу 13 района на Украйна, включително столицата Киев, съобщи президентът Зеленски. Според него срещу страната му са били изстреляни около 650 дрона и над 30 ракети.

Четиригодишно дете е загинало в Житомирска област.

Най-засегнати са енергийни инсталации в западна Украйна, съобщи премиерът Юлия Свириденко. Според Киев новите руски удари "изпращат много ясен сигнал за приоритетите на Русия" на фона на дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на конфликта.

Зеленски прогнозира, че Русия ще нанесе мащабни удари точно на коледните празници.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "В тяхната природа е на Коледа, точно на нашата Коледа да осъществят някакъв мащабен удар."

Зеленски очаква подробна информация за преговорите с американската страна в Маями. Делегациите на Украйна и Русия напуснаха Флорида на път към дома.

Подготвени са документите за гаранциите за сигурност и възстановяването на Украйна, както и за основната рамка за край на войната, посочи украинският президент.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Няма да говорим за нищо в подробности, но видях първите развития. Почти 90 процента, да бъдем честни, точно тези приложения, които са важни за нас. Каква армия, на която Украйна да разчита след подписване на такива гаранции, колко силни можем да бъдем. И всичко това изглежда днес доста прилично."

Пред руски медии Кремъл заяви, че преговорите в Маями не може да се определят като пробив, а като "работен процес".

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Така че, преговорите по Украйна и Русия продължават. Миналия месец, знаете, те загубиха 27 хиляди войници, предимно войници. Разговорите продължават, но има огромна омраза между президентите Путин и Зеленски. Надявам се, че можем да се справим." Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Важно е американската страна да получи отговор от Русия, истинска готовност от тази държава за нещо друго освен агресия. След толкова години на първоначално хибридна война, а сега и пълномащабна, трудно може да се повярва, че Путин може да живее без убийства и инвазии. Но свалянето цените на руския петрол, силни глобални санкции и продължаващите други форми на натиск могат да убедят дори и толкова упорит човек."

Руската страна съобщи за "бавен напредък" в преговорите със Съединените щати.

Москва критикува европейските ръководители и отново ги обвини в желание да провалят дипломатическия процес.