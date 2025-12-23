БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

Ким Чен Ун и дъщеря му Джу-е откриха два луксозни хотела близо до китайската граница

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Според Ким Чен Ун построяването им е ясно доказателство за повишаващият се стандарт на живот на населението

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ким Чен Ун и дъщеря му Джу-е присъстваха на церемонията по откриване на луксозни хотели в туристическата зона на страната.

Севернокорейският лидер подчерта икономическия напредък преди важен партиен конгрес, който ще се проведе в началото на следващата година.

Двата луксозни хотела се намират близо до китайската граница.

Според Ким Чен Ун построяването им е ясно доказателство за повишаващият се стандарт на живот на населението.

В началото на следващата година ще бъде представен план за следващата петилетка за икономическото развитие на страната.

Анализатори спрягат дъщерята на Ким, която е в тийнейджърска възраст, като следващият върховен партиен лидер.

През изминалото лято беше открит и първият туристически плажен комплекс.

#откриване на луксозни хотели #дъщеря #Ким Чен Ун

