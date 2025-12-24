БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бъдни вечер е!

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
По традиция на трапезата се събира цялото семейство

декември бъдни вечер ndash семейна вечеря постни ястия обредни хлябове
Снимка: БТА/Архив
На 24 декември християнският свят празнува Бъдни вечер. В православните храмовете се отслужват утреня, т. нар. "Царски часове", вечерня с Василиева света литургия.

Нощта преди раждането на Господ Иисус Христос е тайнствена и свята, по традиция семейството се събира заедно и сяда на трапезата, подредена със скромни и постни ястия. Народните обичаи повеляват броят на гозбите да е нечетен. Бройката им е 7 - колкото са дните на седмицата или 9 - колкото трае бременността на жените. Има райони в България, където на празничната маса се поставят и 12 ястия - колкото са месеците в годината. Обикновено стопанката на къщата приготвя питка, сарми, боб, варено жито, чушки, баница с тиква, ошав и др.

В питката се поставя пара, та при разчупването от най-възрастния, в чийто къшей се падне парата, се смята, че той ще бъде носител на благоденствие, щастие и радост през годината. Първото парче от питката се оставя на Света Богородица пред домашната икона.

Някъде разстилат слама на пода и слагат на нея софрата в спомен за Витлеемските ясли, в които се е родил Богомладенецът Иисус Христос. Някъде дават на децата запалена свещ, ръчна кадилница с тамян, вино, хляб и ги изпращат до външните врати на дома. Там, с чистите си сърца, те молитвено трикратно произнасят: "Ела, Дядо Господи, да вечеряме." На връщане всички им стават на крака, като да са посрещнали Господа, и децата се обръщат в един глас към възрастните в дома: "Честито Рождество Христово!", а те им отвръщат: "Амин! На многая лета, за много години!".

Преди да се седна на трапезата стопанинът или най-малкият чете Господнята молитва "Отче наш ..." и се прекадява не само къщата, но и дворът.

На Бъдни вечер приключват и 40-дневните коледни пости.

По стар обичай на Рождество благочестиви младежи, пременени в народни носии или облечени като овчари, коледуват, т.е. посещават домовете на вярващите християни, за да им честитят Рождество Христово - Коледа. Оттук и името им - коледари. Събрани на групи, те пеят тропара - химн на празника и коледарски песни. С тези песни се пожелава на стопанина домът му да бъде изпълнен с изобилие на земни плодове, радост и щастливи дни. Домакинът ги дарява с пари, плодове, краваи, погачи и други продукти.

#традициите на Бъдни вечер #традиция за бъдни вечер #Бъдни вечер

