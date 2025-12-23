Загина началникът на щаба на либийската армия, след като частният му самолет се разби близо до Анкара.



Полетът се е насочил към Триполи. Но по данни на турския вътррешен министър, е било поискано разрешение за аварийно кацане малко преди самолетът да изгуби контакт с диспечерите.

Ройтерс предава, че се отклоняват полети от международното летище в турската столица.

По-рано тази седмица стана ясно, че началникът на щаба на либийската армия ще посети страната за разговор с турския министър на отбраната.