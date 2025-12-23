"Българската Коледа" и Георги на 11 - история за думите, борбата и вярата

11-годишният Георги има специфични разстройства в двигателните функции, нуждае се и от рехабилитация, свързана с говора му.

Вече около 8 години Българската Коледа отпуска средства за провеждане на занятия при логопед.

Основната цел на терапевтичните часове, които посещава Гого, е да се стигне до грамотност на детето.

Георги се ражда нормално.

Когато е на около 10 месеца, обаче, родителите му разбират, че има затруднения. Не се справя с нещата, които другите деца на неговата възраст правят.

Ивета Райкова, майка на Георги: Георги се затруднява говорно, не може да се изказва, прави простички изречения от по няколко думички. Трудно му е да пише и в двигателните функции му е трудно, не може да тича, трудно му е да скача, да се навежда.

Благодарение на средства от Българската Коледа, откакто посещава логопед, Гого е претърпял сериозно развитие.

Бойка Бойчева, логопед: Гого дойде тук на 6-годишна възраст само шептящ, нямаше и глас. Думичките бяха в рамките на 3 до 4 и с много упражнения за дишане и други специални упражнения за раздвижване на оралния апарат. Той успя да започне да продуцира реч.

Едновременно с устната реч, Гого развивал и писмената.