"Българската Коледа" и Георги на 11 - история за думите, борбата и вярата

11-годишният Георги има специфични разстройства в двигателните функции, нуждае се и от рехабилитация, свързана с говора му.
Вече около 8 години Българската Коледа отпуска средства за провеждане на занятия при логопед.
Основната цел на терапевтичните часове, които посещава Гого, е да се стигне до грамотност на детето.
Георги се ражда нормално.
Когато е на около 10 месеца, обаче, родителите му разбират, че има затруднения. Не се справя с нещата, които другите деца на неговата възраст правят.
Ивета Райкова, майка на Георги: Георги се затруднява говорно, не може да се изказва, прави простички изречения от по няколко думички. Трудно му е да пише и в двигателните функции му е трудно, не може да тича, трудно му е да скача, да се навежда.
Благодарение на средства от Българската Коледа, откакто посещава логопед, Гого е претърпял сериозно развитие.
Бойка Бойчева, логопед: Гого дойде тук на 6-годишна възраст само шептящ, нямаше и глас. Думичките бяха в рамките на 3 до 4 и с много упражнения за дишане и други специални упражнения за раздвижване на оралния апарат. Той успя да започне да продуцира реч.
Едновременно с устната реч, Гого развивал и писмената.
Бойка Бойчева, логопед:
Ние минахме нивото букви срички и оттам насетне четем текстове, пишем ключови думи, задаваме въпроси върху тези текстове, за да можем да развием и разбирането на текста, който се чете, така че отиваме на едно по-високо ниво.
Ивета Райкова, майка на Георги:
Съветът ми към родителите, които се сблъскват сега с това положение, е да не се отказват, да не крият проблема и да не го пренебрегват. Когато искаш да постигнеш нещо, с общи усилия на семейството, и естествено с желание на детето, можеш да го направиш.