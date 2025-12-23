Казусът "Коцев": ОИК-Варна отмени заседанието си за отпуските на кмета

Днес Общинската избирателна комисия във Варна трябваше да заседава във връзка с писмо на Централната избирателна комисия от 19 декември, свързано с отпуските на кмета Благомир Коцев.

Заседание нямаше поради липсата на кворум. Така то беше отложено за втори пъти и ще се проведе през януари, идната година.

Малко преди насроченото заседание кметът на Варна Благомир Коцев се срещна с Франсоа Декостер, председател на групата на „Обнови Европа“ в Комитета на регионите.

Декостер коментира и темата за върховенството на закона.

Той каза, че на 18-ти юли страната ни е приета в еврозоната, в същия ден Европейската комисия е публикувала и доклада за върховенството на закона, който е засегнал и въпроса за прилагането на закона в България.

Документът е отразил и проблемите във Варна. Според Декостер, арестуването на кмета Благомир Коцев е било политически обосновано.