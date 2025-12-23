БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С решение на МРРБ: Отменят поскъпването на водата от Нова...
Чете се за: 01:10 мин.
Делето за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в...
Чете се за: 08:00 мин.
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

Казусът "Коцев": ОИК-Варна отмени заседанието си за отпуските на кмета

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес Общинската избирателна комисия във Варна трябваше да заседава във връзка с писмо на Централната избирателна комисия от 19 декември, свързано с отпуските на кмета Благомир Коцев.

Заседание нямаше поради липсата на кворум. Така то беше отложено за втори пъти и ще се проведе през януари, идната година.

Малко преди насроченото заседание кметът на Варна Благомир Коцев се срещна с Франсоа Декостер, председател на групата на „Обнови Европа“ в Комитета на регионите.

Декостер коментира и темата за върховенството на закона.

Той каза, че на 18-ти юли страната ни е приета в еврозоната, в същия ден Европейската комисия е публикувала и доклада за върховенството на закона, който е засегнал и въпроса за прилагането на закона в България.

Документът е отразил и проблемите във Варна. Според Декостер, арестуването на кмета Благомир Коцев е било политически обосновано.

Франсоа Декостер, председател на групата на „Обнови Европа“ в Комитета на регионите:
В цяла Европа забелязваме една лоша тенденция – натиск върху местната демокрация. Върховенството на правото и на закона отслабват на местно и на регионално ниво. Ние като членове на Комитета по регионите в Европейския съюз заставаме твърдо в позиция на защита на върховенството на закона на местно ниво. Днес сме тук, за да изразим нашата силна подкрепа към кмета Благомир Коцев.

Благомир Коцев – кмет на Варна:
Събитията от последните месеци в България, те предизвикаха дебат и отзвук както национален, така и в европейските институции. Темата беше засегната и в Европейския парламент, където групата на “Обнови Европа” имаше и централна роля в дискусията по този дебат. Аз им благодаря затова, че те взеха отношение и направиха така, че събитията и проблемите в България да бъдат чути на европейско ниво.

# Благомир Коцев #ОИК-Варна #отпуски

