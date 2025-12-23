Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни. Ще вали и дъжд, и сняг. Ще се образува и снежна покривка.

По планининските проходи, главно в Стара планина, ще има условия за виелици и преспи, а в централните части на Северна България са възможни и поледици.

Ще завали още след полунощ, първо в Югозападна България и все още дъжд, само в планините – сняг.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 1° и 4°, по Черноморието – около 5°.

В сряда валежи от дъжд ще обхванат цялата страна. Предупреждение за значителни количества е обявено в Югозападна и Северозападна България.

Максималните температури ще са между 3° и 8°, в София – около 3°, но с умерен и силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух, температурите ще се понижават и в часовете след обяд и през нощта срещу четвъртък на много места в Северозападна България и по високите западни полета, дъждът ще премине в сняг.

И в планините ще бъде с валежи от сняг. Ще духа силен вятър и по проходите ще има условия за виелици и навявания.

Предупреждение за значителни валежи – и от дъжд, и от сняг, е обявено през следващото деноннощие и в много райони от Балканите и Апенините.

Причината – добре изразен Средиземноморски циклон, който ще определя времето в нашата страна и през следващите дни.

В останалата, по-голяма част от Европа, която е под влиянието на обширна област от високо атмосферно налягане, утре ще бъде предимно слънчево.

Максималните температури в европейските столици ще останат в широки граници, от минус 5° в Киев и Москва и минус 4° във Варшава до 13° в Рим и 16° в Атина.

У нас, в четвъртък предстои чувствително застудяване, при което вече почти навсякъде в Северна и Западна България валежите ще преминат в сняг. Ще се образува снежна покривка,

в Централна Северна България са възможни поледици, а по планинските проходи в Стара планина ще има условия и за преспи. В останалата част от страната ще продължи да вали дъжд. В петък валежите ще спрат, вятърът ще отслабне, а застудяването ще продължи.

В събота и неделя минималните температури още ще се понижат и в почти цялата страна ще бъдат отрицателни, на места до около минус 10°, но максималните, макар и временно, ще се повишат.