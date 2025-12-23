БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев се срещна с председателя на "Обнови Европа"

от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев се срещна с председателя на групата "Обнови Европа" в Комитета на регионите Франсоа Декостер.

Двамата обсъдиха стратегията на Европейския съюз за Черно море и върховенството на правото и демокрацията. Декстер изрази притеснение, че на регионално ниво върховенството на закона отслабва.

Франсоа Декостер, председател на групата на "Обнови Европа" в Комитета на регионите: "В цяла Европа забелязваме една лоша тенденция – натиск върху местната демокрация. Върховенството на правото и на закона отслабват на местно и на регионално ниво. Ние като членове на Комитета по регионите в Европейския съюз заставаме твърдо в позиция на защита на върховенството на закона на местно ниво. Ние отстояваме твърдо въпросите за честност, коректност и неприкосновеност на правата на гражданите. Днес сме тук, за да изразим нашата силна подкрепа към кмета Благомир Коцев".

#Обнови Европа # Благомир Коцев

