Благомир Коцев се срещна с председателя на "Обнови Европа"

Кметът на Варна Благомир Коцев се срещна с председателя на групата "Обнови Европа" в Комитета на регионите Франсоа Декостер.

Двамата обсъдиха стратегията на Европейския съюз за Черно море и върховенството на правото и демокрацията. Декстер изрази притеснение, че на регионално ниво върховенството на закона отслабва.