БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Това каза лидерът на партията в публикация във Фейсбук

бойко борисов дойдат избори веднага започват приказките избирателен кодекс машини измами
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Цялото доверие на ГЕРБ в Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е изчерпано, каза лидерът на партията Бойко Борисов в публикация във Фейсбук. Считам, че тя не трябва да съществува, добави Борисов.

Борисов днес настоя още представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев. Партията няма нужда от служебна победа, посочи Борисов.

"Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", каза още той.

Вчера лидерът на ГЕРБ отново призова представителите на партията в ОИК – Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяване на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

# Благомир Коцев #КПК #ОИК - Варна #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
2
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
3
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
4
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
5
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
6
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Политика

Правителството в оставка се събира на редовно заседание
Правителството в оставка се събира на редовно заседание
Борисов призова представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в опити за прекратяване мандата на Благомир Коцев Борисов призова представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в опити за прекратяване мандата на Благомир Коцев
Чете се за: 00:17 мин.
Президентството: „Движение Трети март“ няма нищо общо с Румен Радев (ОБЗОР) Президентството: „Движение Трети март“ няма нищо общо с Румен Радев (ОБЗОР)
Чете се за: 02:50 мин.
ДПС предлага увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца ДПС предлага увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
Чете се за: 02:02 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
Чете се за: 00:52 мин.
Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

От Нова година: По-висока цена на водата в страната
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали
Чете се за: 04:22 мин.
Регионални
Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква скорост се е движил шофьорът Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква скорост се е движил шофьорът
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Гръцките фермери вдигнаха блокадите и отвориха пътищата
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ