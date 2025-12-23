Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано

Цялото доверие на ГЕРБ в Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е изчерпано, каза лидерът на партията Бойко Борисов в публикация във Фейсбук. Считам, че тя не трябва да съществува, добави Борисов.

Борисов днес настоя още представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев. Партията няма нужда от служебна победа, посочи Борисов.

"Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", каза още той.

Вчера лидерът на ГЕРБ отново призова представителите на партията в ОИК – Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяване на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.