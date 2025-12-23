БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали

от БНТ
Чете се за: 04:12 мин.
Регионални
Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят за нарушения в цялата страна

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
"Пътна полиция" въвежда засилени мерки за контрол и сигурност по пътищата в цялата страна. Допълнителни полицейски екипи ще бъдат разположени по основните пътни артерии, където ще следят за нарушения.

Към този момент трафикът на автомагистрала "Тракия" на изхода от София в посока Пловдив е спокоен, но се очаква значително да се засили по-късно през деня.

"Към момента виждате – трафикът е спокоен, но с предстоящия предпразничен ден се очаква движението да бъде много интензивно", съобщиха от "Пътна полиция" към ГД "Национална полиция".

Най-натоварено се очаква да бъде движението по основните автомагистрали – "Тракия", "Хемус", "Струма" и "Европа". В тази връзка временно се ограничава движението на тежкотоварни автомобили по цялата дължина на автомагистрала "Тракия", както и по магистрала "Струма". Ограничения са въведени и в участъка от София до пътен възел "Дерманци" на магистрала "Хемус".

От МВР уверяват, че са предприети всички необходими действия за осигуряване на движението:

"Всички екипи на "Пътна полиция", както и другите екипи, които извършват контрол на пътното движение, ще бъдат на терен. Всички автоматизирани системи за контрол на скоростта също ще работят."

Шофьорите са призовани да спазват въведените временни организации на движението, да следят пътните знаци и при необходимост да използват алтернативни маршрути.

Организацията на работа на пътните полицаи в празничните дни е променена. През последните дни силите са били съсредоточени основно в градовете – около големите търговски центрове и хранителни магазини. Днес обаче контролът е насочен основно към изходите на градовете и основните пътни направления.

"Апелираме към всички водачи да спазват необходимата дистанция. Очаква се натоварване на движението по автомагистралите и скоростните пътища, а това е основното условие, за да бъде безопасно движението за всички", заявиха от "Пътна полиция".

За сигурността на пътуващите ще следят както обозначени полицейски автомобили на конфликтните точки, така и необозначени автомобили с полицейски служители, които ще контролират движението дискретно.

Контролът ще бъде насочен основно към агресивните водачи, които не се вписват в нормалното придвижване по пътищата.

"Очаква се натоварване, затова апелираме към толерантност, за да стигнем безопасно там, за където сме тръгнали", допълват от "Пътна полиция".

Статистиката от предишни години показва, че най-честите нарушения по време на празничните дни са неспазване на дистанция, неправилни маневри, неправилно изпреварване и превишена скорост. През миналата година са извършени над 120 хиляди проверки на моторни превозни средства и над 140 хиляди проверки на всички участници в движението.

Тази година мерките ще бъдат още по-засилени. Водачите са призовани преди пътуване да не подценяват пътната обстановка, да не надценяват своите възможности и тези на автомобила, да тръгват с достатъчно гориво и с подготвени за зимни условия автомобили, включително със зимни гуми.

От "Пътна полиция" отново напомнят, че при необходимост трябва да се използват алтернативни маршрути и да не се предприемат рискови маневри. Апелът към всички шофьори е за търпение и разум по време на Коледно-новогодишните празници.

Вижте прякото включване на Борислава Алексова

#засилен контрол на пътя #на път за празниците #натоварено движение #мерки на пътя #натоварен трафик #"Пътна полиция"

Последвайте ни

Product image
