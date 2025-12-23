БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква скорост се е движил шофьорът

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази

Пробата му за алкохол е отрицателна

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Две жени загинаха вчера във Варна след като шофьор на лек автомобил ги помете, докато са се движили по тротоара на улица "Дрин", в близост до Кооперативния пазар. Районът е един от най-оживените в града.

В навечерието на най-светлите празници два човешки живота бяха отнети при тежък инцидент. Сигналът за тежкото пътно транспортно произшествие е подаден около 14:40 часа вчера.

главен комисар Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция": "При пристигане на място, екипите на "Пътна полиция" установяват, че лек автомобил, движейки се по улица "Дрин" по посока бул. "Владислав Варненчик", непосредствено след светофарното кръстовище на улица "Доктор Пискюлиев", по неизяснени към момента обстоятелства се отклонява постепенно вдясно по посока на движението си, качва се на тротоарната площ, където удря две пешеходки, които вследствие на пътно-транспортното произшествие загиват на място".

По думите му към момента няма данни с каква скорост се е движил автомобилът. Той уточни, че в този период от годината пътният участък е с изключително натоварен трафик заради множеството търговски обекти в района и не предразполага значително превишаване на скоростта.

Назначени са експертизи, които трябва да установят точната скорост на движение на автомобила. Ще се проверява и дали тежкото пътно-транспортно произшествие не е настъпило вследствие на внезапно влошаване на здравословното състояние на водача.

Шофьорът е задържан за 24 часа, но все още не дава ясни показания. По-късно здравословното му състояние се е влошило, което е наложило транспортирането му до лечебно заведение във Варна. Пробата за алкохол е отрицателна. Взета е и кръвна проба, включително за алкохол, независимо от отрицателния тест с техническо средство. Очакват се резултатите от експертизите за наличие на наркотични вещества, които ще бъдат изготвени в максимално кратко време.

Главен комисар Петко Камбуров отправи апел към водачите в навечерието на празниците:

"Да бъдат подготвени автомобилите за тези зимни условия. Водачите да бъдат толерантни и най-вече смирени. Не само в празничните дни, а и зад волана.

Очаква се назначените технически експертизи да дадат яснота за причините за катастрофата и за скоростта, с която се е движил автомобилът.

Вижте още в прякото включване на Нивелина Няголова

#загинали жени #тежка катастрофа #катастрофа във Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
2
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
3
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
4
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
5
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
6
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Регионални

Самоков грейна в празнични светлини
Самоков грейна в празнични светлини
10 лв. за парче торта: С между 20 и 50% са поскъпнали сладкарските изделия във Варна 10 лв. за парче торта: С между 20 и 50% са поскъпнали сладкарските изделия във Варна
Чете се за: 03:37 мин.
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Чете се за: 02:30 мин.
В Историческия музей в Перущица са изложени над 100 оригинални и европейски банкноти В Историческия музей в Перущица са изложени над 100 оригинални и европейски банкноти
Чете се за: 04:35 мин.
Столична община се похвали: Въздухът в София днес е с 40% по-чист в сравнение с края на миналата седмица Столична община се похвали: Въздухът в София днес е с 40% по-чист в сравнение с края на миналата седмица
Чете се за: 01:42 мин.
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
24753
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква скорост се е движил шофьорът
Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Правителството в оставка се събира на редовно заседание Правителството в оставка се събира на редовно заседание
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Гърция затяга мерките по пътищата, нови 2500 камери засичат нарушения
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ