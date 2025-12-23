Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква скорост се е движил шофьорът

Две жени загинаха вчера във Варна след като шофьор на лек автомобил ги помете, докато са се движили по тротоара на улица "Дрин", в близост до Кооперативния пазар. Районът е един от най-оживените в града.

В навечерието на най-светлите празници два човешки живота бяха отнети при тежък инцидент. Сигналът за тежкото пътно транспортно произшествие е подаден около 14:40 часа вчера.

главен комисар Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция": "При пристигане на място, екипите на "Пътна полиция" установяват, че лек автомобил, движейки се по улица "Дрин" по посока бул. "Владислав Варненчик", непосредствено след светофарното кръстовище на улица "Доктор Пискюлиев", по неизяснени към момента обстоятелства се отклонява постепенно вдясно по посока на движението си, качва се на тротоарната площ, където удря две пешеходки, които вследствие на пътно-транспортното произшествие загиват на място".

По думите му към момента няма данни с каква скорост се е движил автомобилът. Той уточни, че в този период от годината пътният участък е с изключително натоварен трафик заради множеството търговски обекти в района и не предразполага значително превишаване на скоростта.

Назначени са експертизи, които трябва да установят точната скорост на движение на автомобила. Ще се проверява и дали тежкото пътно-транспортно произшествие не е настъпило вследствие на внезапно влошаване на здравословното състояние на водача.

Шофьорът е задържан за 24 часа, но все още не дава ясни показания. По-късно здравословното му състояние се е влошило, което е наложило транспортирането му до лечебно заведение във Варна. Пробата за алкохол е отрицателна. Взета е и кръвна проба, включително за алкохол, независимо от отрицателния тест с техническо средство. Очакват се резултатите от експертизите за наличие на наркотични вещества, които ще бъдат изготвени в максимално кратко време.

Главен комисар Петко Камбуров отправи апел към водачите в навечерието на празниците:

"Да бъдат подготвени автомобилите за тези зимни условия. Водачите да бъдат толерантни и най-вече смирени. Не само в празничните дни, а и зад волана.

Очаква се назначените технически експертизи да дадат яснота за причините за катастрофата и за скоростта, с която се е движил автомобилът.

