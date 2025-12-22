Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали

Двама пешеходци загинаха при тежка катастрофа в централната част на Варна, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците "Дрин" и "Пискюлиев". Сигналът е подаден в 14:42 часа.

Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управление на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект. Загинали са две жени - на 52 и на 79 години.

По информация на полицията водачът на лекия автомобил, предизвикал инцидента, е откаран в болница и е без сериозни видими наранявания. Шофьорът е 54-годишен варненец. Пробата му за алкохол е отрицателна, а тази за наличие на наркотици е взета в болницата.

Трафикът в района е силно затруднен.