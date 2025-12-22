Гриша Ганчев: Боян Радев беше моят учител

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съжалявам, че доста негови колеги нищо не можаха да научат от него, заяви бившият собственик на ЦСКА.

гриша ганчев
Гриша Ганчев също отдаде почит на Боян Радев. Бившият собственик на ЦСКА, който е дълбоко свързан с борбата, присъства на поклонението на Националния стадион „Васил Левски“. Той нарече двукратния олимпийски шампион свой учител и съжали, че останалите му колеги не са научили нищо от него.

Боян Радев беше мой учител и вдъхновител. Още от студент ме помъкна с него по художници, отвори ми учите за много работи. Съжалявам, че доста негови колеги нищо не можаха да научат от него. Замина си една легенда, но неговото име ще остане във вечността“, заяви Ганчев.

Повече от интервюто с Гриша Ганчев гледайте във видеото!

