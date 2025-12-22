Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни?

Софийският градски съд гледа делото срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година.

Очаква се всеки момент съдът ще реши дали да промени мерките за отклонение и на двамата. И Красимир и Габриела поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Още в началото на делото, подсъдимият Красимир поиска да не се дава ход на делото, защото той не успял да си организира защитата. В това дело имаше различни случаи с отказали се адвокати, с назначени такива резервни адвокати. И затова той поиска да не се дава ход на делото. Съдът обаче не уважи това негово желание. По решение на ВКС заседанието да се гледа в София, въпреки че Габриела е от пернишкото село Дивотино. Красимир обаче е от софийския квартал „Люлин“, както и повечето свидетели са от София. Затова е решено все пак делото срещу станалите известни като „пернишките мъчители на животни“, все пак да се гледа в София.

Иначе те поискаха делото да се гледа при закрити врата, заради интимни подробности. Те са използвали тези видеа за създаване и на порнографско съдържание. Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост. След като случая стана публично достояние, още при техните арести, имаше протести, масово недоволство, както и беше променен Законът за насилие на животни и завишени наказанията.

Крисимир каза, че днес има рожден ден и иска да го пуснат, а Габриела беше много притеснена с треперещи ръце тук в съдебната зала.

