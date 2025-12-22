БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Софийският градски съд гледа делото срещу тях

Снимка: ГДБОП
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Софийският градски съд гледа делото срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година.

Очаква се всеки момент съдът ще реши дали да промени мерките за отклонение и на двамата. И Красимир и Габриела поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Още в началото на делото, подсъдимият Красимир поиска да не се дава ход на делото, защото той не успял да си организира защитата. В това дело имаше различни случаи с отказали се адвокати, с назначени такива резервни адвокати. И затова той поиска да не се дава ход на делото. Съдът обаче не уважи това негово желание. По решение на ВКС заседанието да се гледа в София, въпреки че Габриела е от пернишкото село Дивотино. Красимир обаче е от софийския квартал „Люлин“, както и повечето свидетели са от София. Затова е решено все пак делото срещу станалите известни като „пернишките мъчители на животни“, все пак да се гледа в София.

Иначе те поискаха делото да се гледа при закрити врата, заради интимни подробности. Те са използвали тези видеа за създаване и на порнографско съдържание. Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост. След като случая стана публично достояние, още при техните арести, имаше протести, масово недоволство, както и беше променен Законът за насилие на животни и завишени наказанията.

Крисимир каза, че днес има рожден ден и иска да го пуснат, а Габриела беше много притеснена с треперещи ръце тук в съдебната зала.

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова.

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
4
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Ще вали ли сняг на Коледа?
5
Ще вали ли сняг на Коледа?
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
6
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Сигурност и правосъдие

Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
КС образува дело за референдум за еврото КС образува дело за референдум за еврото
Чете се за: 00:52 мин.
Астрономическата зима започна: Какво време ни очаква по празниците Астрономическата зима започна: Какво време ни очаква по празниците
Чете се за: 01:50 мин.
Начало на процеса срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за убийства на животни Начало на процеса срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за убийства на животни
Чете се за: 00:37 мин.
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Чете се за: 00:35 мин.
ВАС отмени уикенд винетките ВАС отмени уикенд винетките
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
КС образува дело за референдум за еврото
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ