Астрономическата зима започна: Какво време ни очаква по празниците

Чете се за: 01:50 мин.
Сигурност и правосъдие
Снимка: Pixabay
Вчера настъпи астрономическата зима, а днес основният въпрос е какво време да очакваме по празниците. В "Денят започва" Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология традиционно ще ни запознае с краткосрочната и дългосрочната прогноза за времето.

"В много райони месец декември се оказа много топъл. Предстоящото застудяване, което очакваме до края на годината ще намали малко тази аномалия, но като цяло ще приключим месеца с температури над нормите", обобщи Стойчева.

По отношение на валежите, количествата остават под 50% от нормата за декември, но има вероятност малко да "наваксат" до края на годината.

В дните около Коледа се очакват валежи.

"В денят на Рождество Христово за кратко ще попаднем във високо атмосферно налягане. Тази циклонална област бързо ще донесе условия за валежи. В комбинация със застудяването, което очакваме ще има преминаване от дъжд в сняг. Най-притеснителна ще бъде обстановката в Западна Стара планина, където се намира проходът Петрохан, място, което създава проблеми при пътуване", обясни Стойчева.

Прогнозата около Нова година изглежда обещаваща по отношение на снеговалежите. В планините ще се образува нова снежна покривка, върху заледената такава, макар и във високите части. Това крие опасност от лавини.

Тези, които ще пътуват, да се подготвят за зимни условия.

Повече вижте във видеото с Анастасия Стойчева.

