Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите

В Сърбия протестиращите се обявиха срещу правителствения натиск върху държавните университети. В цялата страната се проведоха масови демонстрации.



Протестиращите съобщиха, че десетки преподаватели са уволненени, а на протестиращи младежи им е отнет студентския статут.

Протест се проведе и в Нови пазар, където живеят предимно босненски мюсюлмани. Сръбският президент Алексанъдр Вучич определи демонстрацията там като "малобройна и безсмислена, но успешна от туристически аспект".

Вчера той имаше срещи със словашкия президент Петер Пелегрини, който е на официална визита в Белград.