БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Протестиращите съобщиха, че десетки преподаватели са уволненени, а на протестиращи младежи им е отнет студентския статут

Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите
Слушай новината

В Сърбия протестиращите се обявиха срещу правителствения натиск върху държавните университети. В цялата страната се проведоха масови демонстрации.

Протестиращите съобщиха, че десетки преподаватели са уволненени, а на протестиращи младежи им е отнет студентския статут.

Протест се проведе и в Нови пазар, където живеят предимно босненски мюсюлмани. Сръбският президент Алексанъдр Вучич определи демонстрацията там като "малобройна и безсмислена, но успешна от туристически аспект".

Вчера той имаше срещи със словашкия президент Петер Пелегрини, който е на официална визита в Белград.

#Сърбия #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
1
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
2
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
4
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
5
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
6
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Балкани

Турция вдига таксите за преминаване на търговски кораби през Босфора и Дарданелите
Турция вдига таксите за преминаване на търговски кораби през Босфора и Дарданелите
Турция предупреди Украйна и Русия срещу ескалация в Черно море Турция предупреди Украйна и Русия срещу ескалация в Черно море
Чете се за: 01:47 мин.
БНТ и Румънската обществена телевизия с общ поглед към 1989 БНТ и Румънската обществена телевизия с общ поглед към 1989
Чете се за: 02:47 мин.
Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България
Чете се за: 02:55 мин.
Нова вълна на шарка по овцете и козите е регистрирана в Гърция Нова вълна на шарка по овцете и козите е регистрирана в Гърция
Чете се за: 01:05 мин.
Къшнър се отказа да гради луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО щаб на югославската армия Къшнър се отказа да гради луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО щаб на югославската армия
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Отново високо замърсяване на въздуха в София
Отново високо замърсяване на въздуха в София
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Словесен гаф: Ники минаж нарече Ванс "убиец" Словесен гаф: Ники минаж нарече Ванс "убиец"
Чете се за: 01:15 мин.
Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите
Чете се за: 00:42 мин.
По света
България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
На 71 години – фитнес шампион и вдъхновение за хиляди
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ