БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Отново високо замърсяване на въздуха в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Фини прахови частици над нормата в почти цяла София

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Завишени нива на фини прахови частици и тази сутрин в София.

Според данните на "Air Quality" в почти целия град замърсяването е над допустимите стойности от 50 микрограма на кубичен метър. Като най-високи стойности тази сутрин се отчитат в Божурище над 130 mg/m3, " Зона Б-19" - където замърсяването е 3 пъти над нормата и "Младост" 1.

И днес в столицата може да се пътува със зелен билет. Той е на стойност 1 лв, важи за целия ден и може да се купи с банкова карта в превозното средство - от шофьорите; онлайн през сайта на ЦГМ, или от касите на градския транспорт. Не е валиден за нощния транспорт.

И днес паркирането в буферните паркинги на метрото е безплатно. Мярката се въвежда от общината, за да се поощри ползването на градски транспорт с цел да се намали трафика в града, който допринася за замърсяването.

#София #мръсен въздух #"зелен билет"

Последвайте ни

ТОП 24

Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
1
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
2
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
4
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
5
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Ще вали ли сняг на Коледа?
6
Ще вали ли сняг на Коледа?

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Регионални

За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят доходите си у нас
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят доходите си у нас
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти? Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Чете се за: 02:57 мин.
Как ще се движи градският транспорт в столицата по празниците? Как ще се движи градският транспорт в столицата по празниците?
Чете се за: 01:35 мин.
"Хората са полудели просто": Дни преди Коледа голямото пазаруване е в разгара си "Хората са полудели просто": Дни преди Коледа голямото пазаруване е в разгара си
Чете се за: 02:12 мин.
Коледно ретро пътешествие в София: От днес тръгва безплатният "Коледен автобус" Коледно ретро пътешествие в София: От днес тръгва безплатният "Коледен автобус"
Чете се за: 00:32 мин.
Турция вдига таксите за преминаване на търговски кораби през Босфора и Дарданелите Турция вдига таксите за преминаване на търговски кораби през Босфора и Дарданелите
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Отново високо замърсяване на въздуха в София
Отново високо замърсяване на въздуха в София
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти? Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в тъмната мрежа? "Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в тъмната мрежа?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
"Добрината, която обединява хората": Матей и...
Чете се за: 02:52 мин.
Общество
Трети ден Киев и Москва говорят с Вашингтон - поотделно
Чете се за: 01:10 мин.
По света
САЩ преследват трети танкер на Венецуела
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ