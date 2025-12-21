Сънародниците ни в Ел Ей отбелязаха постигнатото от българската общност в щата Калифорния

В навечерието на Коледа сънародниците ни в Лос Анджелис, отбелязаха постигнатото от българската общност в американския щат Калифорния.

Те се събраха в генералното консулство в Града на ангелите.



Предимно българска класическа музика звуча тази вечер. Сред изпълнителите бяха носителката на "Грами" за филмова музика Пенка Кунева, челистката Ирина Чиркова - участвала в много концерти на световноизвестната певица Селин Дион и цигуларката Емилия Симеонова, която дари роял на консулството с идеята българското изкуство да се застане устойчиво на американска сцена.

За първи път през 2025 година публиката на Западния бряг чу български композитори. Това стана възможно благодарение на енергията на българската общност и помощта на генералния консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов.

Той очаква заедно с българските музиканти, консулството в Ел Ей да се превърне в пространство за културен обмен и международен диалог.