Словесен гаф: Ники Минаж нарече Ванс "убиец"

Певицата Ники Минаж направи словесен гаф като нарече американския вицепрезидент Джей Ди Ванс "убиец". Това се случи по време на срещата й с вдовицата на убития консервативен лидер Чарли Кърк.



Словесното й объркване стана, докато възхваляваше американския президент и вицепрезидента. Наложи се съпругата на Кърк да успокоява певицата. Малко след изявата на Минаж Белият дом публикува видеоклип, в който тя каза, че се отнася с най-голямо уважение и възхищение към американския президент.

Чарли Кърк беше застрелян по време на реч в кампуса на университета „Юта Вали“.