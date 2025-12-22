Словесен гаф: Ники Минаж нарече Ванс "убиец"

Словесното й объркване стана, докато възхваляваше американския президент и вицепрезидента
Певицата Ники Минаж направи словесен гаф като нарече американския вицепрезидент Джей Ди Ванс "убиец". Това се случи по време на срещата й с вдовицата на убития консервативен лидер Чарли Кърк.
Словесното й объркване стана, докато възхваляваше американския президент и вицепрезидента. Наложи се съпругата на Кърк да успокоява певицата. Малко след изявата на Минаж Белият дом публикува видеоклип, в който тя каза, че се отнася с най-голямо уважение и възхищение към американския президент.
Чарли Кърк беше застрелян по време на реч в кампуса на университета „Юта Вали“.
Ники Минаж, певица: "Скъпи млади мъже, имате невероятни модели за подражание като нашия красив и елегантен президент, а също и като нашия вицепрезидент, убиецът Джей Ди Ванс."
Ерика Кърк: "Повярвай ми, няма нищо ново под слънцето, което да не съм чувала, така че всичко е наред."