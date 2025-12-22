Начало на процеса срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за убийства на животни

Съдът дава ход на делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата бяха обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник.



Процесът ще трябва да изясни всички обстоятелства около организираната дейност на обвиняемите и да определи наказание, което да съответства на тежестта на извършените деяния.

След като стана ясно, че двамата са разпространявали клипове с жестокост към животни срещу заплащане в много градове в страната избухнаха протести. Беше променено и законодателството.