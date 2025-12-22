БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев: „Движение Трети март" няма нищо...
Начало на процеса срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за убийства на животни

У нас
Двамата бяха обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник

Съдът дава ход на делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата бяха обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник.

Процесът ще трябва да изясни всички обстоятелства около организираната дейност на обвиняемите и да определи наказание, което да съответства на тежестта на извършените деяния.

След като стана ясно, че двамата са разпространявали клипове с жестокост към животни срещу заплащане в много градове в страната избухнаха протести. Беше променено и законодателството.

