България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян Радев

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поклонението ще е на националния стадион „Васил Левски“

Снимка: БФС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
България се разделя с легендарния спортист и дарител Боян Радев. Той почина на 18 декември на 83-годишна възраст.

Поклонението пред двукратния олимпийски шампион по борба, меценат на изкуството, ще е от 11 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Първият двукратен олимпийски шампион на България, Боян Радев е обявен за дарител номер 1 на НИМ, в който има специална зала на негово име. В нея са изложени близо 170 експоната от неговата колекция.

Той е и първият кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение.

