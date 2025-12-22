БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Румен Радев: „Движение Трети март" няма нищо...
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Снимка: Pixabay
През последните месеци се наблюдава засилена употреба на психоактивното вещество GBL, известен още като гамма-бутиролактон, обясни в ефира на „Денят започва“ началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“ Стефан Бакалов. По думите му веществото се използва главно по метода на „спайкване“.

„GBL или гамма-ботирол-актол е психоактивно вещество, което е познато на пазара повече от 30 години. Това което на нас ни направи впечатление е, че през последните месеци има засилена употреба. Това вещество е излязло от употреба анастетик, който в ниски дози води до отпускане релаксация и повишено настроение. В умерени дози води до заспиване и се използва много често като психоактивно вещество с цел приспиване на жертвите възползване на безпомощността на жертвата“, обясни той.

Той уточни, че най-често GBL се използва на партита и в заведения, като се добавя в напитки без знанието на пиещия.

„Спайкване" означава влагане на различни наркотични вещества в напитки, хранителни продукти, вейпове, без да знаеш, че се влага такова вещество.“

Бакалов подчерта важността на предпазните мерки. Препоръката е да се наблюдават приятелите, да се следи дали някой преминаващ покрай месата не минава и капва нещо, да не оставяте напитките без надзор, да използвате капачета и салфетки. По думите му рискът е най-голям в заведения и на партита.

Началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Митниците Стефан Бакалов обясни още, че през последните месеци се наблюдава засилена активност на трафиканти, като се задържат големи количества марихуана, а глобалните тенденции сочат създаването на „супер картели“ от китайски триади и мексикански картели.

Вижте целия разговор във видеото.

#спайкване #наркотици

