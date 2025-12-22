Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция

„Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция. Това обяви държавният глава Румен Радев в съобщение до медиите в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че го възприема като свой „неформален лидер“.

В съобщението се напомня, че държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. заяви: