БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
президентът румен радев управляващите изобретиха нов жанр протест подкрепа властта
Слушай новината

„Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция. Това обяви държавният глава Румен Радев в съобщение до медиите в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че го възприема като свой „неформален лидер“.

В съобщението се напомня, че държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. заяви:

„Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“.

#движение "Трети март" #президентът Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
1
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
2
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
3
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
4
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
5
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Ще вали ли сняг на Коледа?
6
Ще вали ли сняг на Коледа?

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Политика

Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев
Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев
Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението
Чете се за: 02:45 мин.
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Чете се за: 03:02 мин.
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия
7225
Чете се за: 00:40 мин.
Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път
Чете се за: 03:20 мин.
ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти" ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти"
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отново високо замърсяване на въздуха в София Отново високо замърсяване на въздуха в София
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Словесен гаф: Ники минаж нарече Ванс "убиец"
Чете се за: 01:15 мин.
Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите
Чете се за: 00:47 мин.
По света
България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ