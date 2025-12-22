Украинската общност у нас поздравява българите за Коледа

В навечерието на най-светлите християнски празници деца от украинската общност в България изпълниха легендарната песен „Щедрик“, създадена от Микола Леонтович, която по-късно завладява света под името „Carol of the Bells“.

С този видеоклип малките изпълнители благодарят на страната ни и пожелават на българите светли празници. Техният глас е послание за мир, благодарност и празнично единство.

Видеоклипът към това изпълнение е реализиран с професионалната подкрепа на екипа на Българската национална телевизия, който превърна тази музикална магия в красиво визуално преживяване.



„Щедрик“ е една от най-разпознаваемите мелодии в света – украинска народна песен, която вече повече от век обединява култури и поколения. Нейният път към световната слава започва през 1916 г., когато композиторът Микола Леонтович я превръща в изящно хорово произведение. Изпълнена за първи път в Киев, песента е дълбоко вкоренена в украинските традиции: тя разказва за една прелетна птица, която носи благословия и богата Нова година.

След Първата световна война песента прекрачва границите на Украйна благодарение на „Украинската републиканска капела“. Хорът популяризира украинската култура и съхранява националната идентичност в трудни времена.

През 1921 г. „Щедрик“ достига и до Съединените щати, където за първи път е записана за радио. Именно там мелодията вече с текст на английски става известна под името «Carol of the Bells“.

Оттогава песента се изпълнява ежегодно по време на Коледните празници на всички континенти, като символ на надежда, радост и празничен дух. Днес „Щедрик“ продължава да бъде символ на надеждата, а украинската общност у нас пази традицията с любов и признателност.

Музиката на Леонтович остава вечен мост между културите, напомняйки ни, че споделената радост и песента имат силата да ни обединяват най-силно.