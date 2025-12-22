БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украинската общност у нас поздравява българите за Коледа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Запази

Мелодията на надеждата: Как украинският „Щедрик“ се превърна в „Carol of the Bells“

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В навечерието на най-светлите християнски празници деца от украинската общност в България изпълниха легендарната песен „Щедрик“, създадена от Микола Леонтович, която по-късно завладява света под името „Carol of the Bells“.

С този видеоклип малките изпълнители благодарят на страната ни и пожелават на българите светли празници. Техният глас е послание за мир, благодарност и празнично единство.

Видеоклипът към това изпълнение е реализиран с професионалната подкрепа на екипа на Българската национална телевизия, който превърна тази музикална магия в красиво визуално преживяване.


„Щедрик“ е една от най-разпознаваемите мелодии в света – украинска народна песен, която вече повече от век обединява култури и поколения. Нейният път към световната слава започва през 1916 г., когато композиторът Микола Леонтович я превръща в изящно хорово произведение. Изпълнена за първи път в Киев, песента е дълбоко вкоренена в украинските традиции: тя разказва за една прелетна птица, която носи благословия и богата Нова година.

След Първата световна война песента прекрачва границите на Украйна благодарение на „Украинската републиканска капела“. Хорът популяризира украинската култура и съхранява националната идентичност в трудни времена.

През 1921 г. „Щедрик“ достига и до Съединените щати, където за първи път е записана за радио. Именно там мелодията вече с текст на английски става известна под името «Carol of the Bells“.

Оттогава песента се изпълнява ежегодно по време на Коледните празници на всички континенти, като символ на надежда, радост и празничен дух. Днес „Щедрик“ продължава да бъде символ на надеждата, а украинската общност у нас пази традицията с любов и признателност.

Музиката на Леонтович остава вечен мост между културите, напомняйки ни, че споделената радост и песента имат силата да ни обединяват най-силно.

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
4
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Ще вали ли сняг на Коледа?
5
Ще вали ли сняг на Коледа?
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
6
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: У нас

Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни? Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни?
Чете се за: 02:22 мин.
Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората
Чете се за: 02:47 мин.
КС образува дело за референдум за еврото КС образува дело за референдум за еврото
Чете се за: 00:52 мин.
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
КС образува дело за референдум за еврото
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ