Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората

Медиците от Районния център за трансфузионна хематология в Пловдив с призив за кръводаряване по време празниците. Опасенията са, че заради големия брой предстоящи почивни дни може да се стигне до недостиг на един от кръвните продукти, който е с най-кратък срок на годност. Центърът в Пловдив всеки ден осигурява кръв и кръвни продукти за болници в пет области в Южна България.

От дарената кръв в Центъра по трансфузионна хематология в Пловдив се произвежда еритроцитна маса, кръвна плазма и тромбоцитен концентрат. Еритроцитната маса е с годност между 35 и 42 дни, замразената кръвна плазма се съхранява до две години. Проблем се очаква с тромбоцитните концентрати.

д-р Янко Янков, директор на РЦТХ - Пловдив: "Те трябва да имат срок на годност само пет дена и обикновено ние си ги произвеждаме по заявка, но когато има дълъг период на почивни дни, както не се е случвало много от дълго време, има вероятност да се изпадне в някакъв недостиг на тези продукти".

Тромбоцитните концентрати се използват при спешни състояния в кардиохирургията, усложнения при раждания, онкозаболявания. На един пациент може да се наложи да се прелеят до 10 сака трамбоцитен концентрат.

д-р Янко Янков, директор на РЦТХ - Пловдив: За да ги произведем тези продукти, е нужно да има прясна кръв, която да се дари. Нека да се отзовават".

Всеки сак дарена кръв се изследва и обработва в Кръвния център.

д-р Илияна Костадинова, началник на производствено отделение в РЦТХ - Пловдив: "От сака цяла кръв, единица цяла кръв, който е дарен, след центрофугиране, се отделя плазмата и следва повторно центрофугиране само на плазмата, за да извлечем тромбоцитите". Матилда Спиртова, медицинска сестра в РЦТХ - Пловдив: "И в момента машинно се разделят двата продукта и това е въпросният тромбоцитен концентрат... ето виждат се тромбоцитите, отделени на дъното.

Центърът по трансфузионна хематология в Пловдив е на едно от първите места по брой кръводарители в страната и към момента има достатъчно запаси кръв от всички кръвни групи. Медиците ще почиват само на 25 декември и 1 януари и очакват дарители в Кръвния център във всички останали дни.