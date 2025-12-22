Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво

Преди празниците - без изменение на стойността на потребителската кошница с основни продукти спрямо миналата седмица. Така тя остава 101 лева. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на лука, зелето, тиквичките, бананите и портокали.

Увеличение се наблюдава при краставиците, акртофите и морковите.

При основните хранителни стоки поскъват кашкавал, ориз, олио и свинско месо.

Стоките, които намаляват своята цена захар, сирене, масло и кисело мляко.