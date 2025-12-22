БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Преди празниците - без изменение на стойността на потребителската кошница с основни продукти спрямо миналата седмица. Така тя остава 101 лева. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на лука, зелето, тиквичките, бананите и портокали.

Увеличение се наблюдава при краставиците, акртофите и морковите.

При основните хранителни стоки поскъват кашкавал, ориз, олио и свинско месо.

Стоките, които намаляват своята цена захар, сирене, масло и кисело мляко.

#цени на храни #потребителска кошница

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
4
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Ще вали ли сняг на Коледа?
5
Ще вали ли сняг на Коледа?
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
6
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Общество

Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората
Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората
Украинската общност у нас поздравява българите за Коледа Украинската общност у нас поздравява българите за Коледа
Чете се за: 02:30 мин.
Нов телескоп в обсерваторията в “Рожен” - за какво ще се използва? Нов телескоп в обсерваторията в “Рожен” - за какво ще се използва?
Чете се за: 01:27 мин.
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян Радев България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян Радев
Чете се за: 00:50 мин.
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем? Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
КС образува дело за референдум за еврото
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ