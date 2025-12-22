БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Запази
мяра липсата нов бюджет отрази реално жизнения стандарт нас българите
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Близо две трети се опасяват, че липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас. Това показват данните от изследване на агенция "Мяра". На обратното мнение са 31,8% от анкетираните, като има и малка "сива" зона (4,4%), които не могат да преценят. Проучването е направено сред 802 пълнолетни българи между 15 и 17 декември.

Данните идват на фона на по-ниската готовност на българите да купуват за празниците.

С наближаването на коледните и новогодишни празници, характерно с очаквано повишено купуване, 43% заявяват, че няма промяна в покупателната им способност спрямо предходната година. 42,2% обаче отбелязват, че възможността им да купуват стоки и подаръци е намаляла. Малко над една десета оценяват финансовите си възможности около празниците като по-добри спрямо предходната година. Останалите не могат да преценят.

Разделенията между поколенията са видими. Най-младите и хората в активна възраст са тези, които в най-голяма степен твърдят, че са запазили покупателната си способност. При по-възрастните пък тя в най-голяма степен е намаляла. Така, оказва се, че – според свидетелствата на българите – през тази година можем да си позволим по-скоро колкото през миналата или по-малко.

Вината за казуса с бюджета е на всички партии, казват 53,9%, но има и 33,5%, които казват, че въпросът с бюджета е отговорност на досегашната власт. 8,2% казват, че вината за неприемането ще е на опозицията. Обществените инстинкти показват тревога заради неприемането на бюджета и обществото ни вижда вина у всички, но най-видимо – при отиващата си власт.

Почти автоматично се приема идеята, че изборното законодателство трябва да се промени преди новите избори – 74% казват това. 22,6% са на обратното мнение. Трябва да се гласува само с машини, казват 42,4% от запитаните, трябва да се гласува и с машини, и с хартия, приемат 35,2%, само хартия предпочитат 16,8%. Останалите се колебаят. Помолени да определят кое биха избрали, ако се налага да избират, 59,4% избират машините, а 28,7% – хартията. Останалите се колебаят.

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция "Мяра", проведен между 15 и 17 декември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Данните са от независим сондаж на агенция „Мяра“. Сондажът представя мненията на пълнолетното население на страната и е проведен между 15 и 17 декември сред 802 пълнолетни българи. Подобни сондажи служат най-вече за бързи наблюдения, проверка на генералната структура на мненията и формиране на хипотези за последващи проучвания.

Според 53,9% вината за казуса с бюджета е на всички партии, 33,5% смятат, че това е отговорност на досегашната власт, а 8,2% отговарят, че вината за неприемането ще е на опозицията.

Данните идват на фона на по-ниската готовност на българите да купуват за празниците, коментират анализаторите. С наближаването на коледните и новогодишни празници, характерно с очаквано повишено купуване, 43% от анкетираните заявяват, че няма промяна в покупателната им способност спрямо предходната година, а 42,2% отбелязват, че възможността им да купуват стоки и подаръци е намаляла. Малко над една десета оценяват финансовите си възможности около празниците като по-добри спрямо предходната година, а останалите не могат да преценят.

Около десет процента от българите твърдят, че тази година могат да си позволят да купуват повече стоки и подаръци за Коледа и Нова година спрямо предходната година. Останалите се поделят равно между „позволявам си, колкото и миналата година“ и „позволявам си по-малко“, отбелязват от „Мяра“.

Най-младите и хората в активна възраст са тези, които в най-голяма степен твърдят, че са запазили покупателната си способност. При по-възрастните пък тя в най-голяма степен е намаляла. Според свидетелствата на българите през тази година можем да си позволим по-скоро колкото през миналата или по-малко, обобщават анализаторите.

Според изследването почти автоматично се приема идеята, че изборното законодателство трябва да се промени преди новите избори – на това мнение са 74%, а 22,6% твърдят обратното. Според 42,4% от запитаните трябва да се гласува само с машини, а за гласуване и с машини, и с хартия са 35,2%, само хартия предпочитат 16,8%. Помолени да определят кое биха избрали, ако се налага да избират, 59,4% от запитаните избират машините, а 28,7% – хартията.

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
4
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
5
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
6
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Общество

Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов
Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов
Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората
Чете се за: 02:47 мин.
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
Украинската общност у нас поздравява българите за Коледа Украинската общност у нас поздравява българите за Коледа
Чете се за: 02:30 мин.
Нов телескоп в обсерваторията в “Рожен” - за какво ще се използва? Нов телескоп в обсерваторията в “Рожен” - за какво ще се използва?
Чете се за: 01:27 мин.
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите "Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ