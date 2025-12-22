Слав Славов: Боян Радев обичаше родината повече от себе си

Слав Славов не скри своята тъга относно кончината на Боян Радев. Първият треньор на двукратния олимпийски шампион по борба отдаде почит на своя бивш възпитаник, който напусна този свят на 83-годишна възраст. Той бе на поклонението в памет на Радев, което се състоя на Национална стадион „Васил Левски“.

„Той от това поколение, което се бореше да покаже себе си и най-вече България. Обичаше родината повече от себе си“, лаконичен бе Славов.

