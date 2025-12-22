БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стефка Костадинова: Трябва да попитам МОК дали съм зачеркната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Още
Запази
стефка костадинова попитам мок дали съм зачеркната
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Последното решение на Софийски градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК, но Лечева ще отново ще обжалва становището на СГС. Опонентката й, Стефка Костадинова, даде мнението си за трудната ситуация, в която се намира институцията.

„Това, което се случва в БОК е, че Международният олимпийски комитет наложи наказание на Българския и спря финансирането, а това беше юни месец. Държавата помогна за обезпечаването на участието на нашата олимпийска делегация, така че всичко си е нормално“, заяви тя пред медиите.

Костадинова се закани, че с главния секретар на БОК, Данаил Димов ще се види в съда.

„Както виждате, не се появявам медийно, не нападам никого, не обиждам никого. А този, който ме обижда лично и сипе мръсотия върху моето име - с него ще се видя в българския съд, на който имам абсолютно доверие като български гражданин. Говоря за Данаил Димов“, добави Костадинова.

Опасенията, че българските спортисти може да се състезават без национални символи Костадинова нерече "внушения".

„Тези внушения, които се правят, че ще бъде взет българският флаг и ще участват без химн, това са пълни глупости. Това е внушение, с това се плашат спортните хора, защото ако имаше такова нещо, МОК щеше да пише до БОК", каза още тя.

Стефка Костадинова допълни и че е отворена за разговори с щаба на Весела Лечева, но и че те не откликват на предложенията й.

„Аз съм абсолютно отворена винаги, но те не откликват. Никой не ми е звънял, никой не е искал с мен разговор. Аз си стоя в олимпийския комитет, не се появявам медийно и най-вече не нападам никого“, продължи Костадинова.

Легендата на българската лека атлетика завърши с напомняне за постиженията си като състезател.

„Данаил Димов каза, че съм зачеркната. Аз съм олимпийска шампионка. 37 години имам световен рекорд, седемкратна световна шампионка. Трябва да питам МОК дали съм зачеркната, или може би те ще вземат моите медали. Това са пълни глупости. Това го каза господин „Никой" на Стефка Костадинова. Ще има българска делегация, ще има български химн, ще пътуват доста хора. Те изпратиха вече списъка. И президентът Радев ще пътува с шест човека. На миналите олимпиади президентът Плевнелиев е пътувал с един човек, президентът Първанов е пътувал с един човек, а сега президентът Радев пътува с шест човека. Всички са обезпечени, благодаря на държавата“, обясни тя.

Вижте репортаж във видеото!

Свързани статии:

Весела Лечева ще обжалва пред СAС решението на СГС да отмени избора на новото ръководство на БОК
Весела Лечева ще обжалва пред СAС решението на СГС да отмени избора на новото ръководство на БОК
По рано днес състав на СГС отмени избора на Лечева за председател...
Чете се за: 01:47 мин.
Състав на СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК
Състав на СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК
Решението все пак може да се обжалва в срок от 2 седмици.
Чете се за: 02:05 мин.
#Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева #Стефка Костадинова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Други спортове

Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
България се прощава с Димитър Пенев България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 04.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 04.01.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ