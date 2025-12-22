Стефка Костадинова: Трябва да попитам МОК дали съм зачеркната

Последното решение на Софийски градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК, но Лечева ще отново ще обжалва становището на СГС. Опонентката й, Стефка Костадинова, даде мнението си за трудната ситуация, в която се намира институцията.

„Това, което се случва в БОК е, че Международният олимпийски комитет наложи наказание на Българския и спря финансирането, а това беше юни месец. Държавата помогна за обезпечаването на участието на нашата олимпийска делегация, така че всичко си е нормално“, заяви тя пред медиите.

Костадинова се закани, че с главния секретар на БОК, Данаил Димов ще се види в съда.

„Както виждате, не се появявам медийно, не нападам никого, не обиждам никого. А този, който ме обижда лично и сипе мръсотия върху моето име - с него ще се видя в българския съд, на който имам абсолютно доверие като български гражданин. Говоря за Данаил Димов“, добави Костадинова.

Опасенията, че българските спортисти може да се състезават без национални символи Костадинова нерече "внушения".

„Тези внушения, които се правят, че ще бъде взет българският флаг и ще участват без химн, това са пълни глупости. Това е внушение, с това се плашат спортните хора, защото ако имаше такова нещо, МОК щеше да пише до БОК", каза още тя.

Стефка Костадинова допълни и че е отворена за разговори с щаба на Весела Лечева, но и че те не откликват на предложенията й.

„Аз съм абсолютно отворена винаги, но те не откликват. Никой не ми е звънял, никой не е искал с мен разговор. Аз си стоя в олимпийския комитет, не се появявам медийно и най-вече не нападам никого“, продължи Костадинова.

Легендата на българската лека атлетика завърши с напомняне за постиженията си като състезател.

„Данаил Димов каза, че съм зачеркната. Аз съм олимпийска шампионка. 37 години имам световен рекорд, седемкратна световна шампионка. Трябва да питам МОК дали съм зачеркната, или може би те ще вземат моите медали. Това са пълни глупости. Това го каза господин „Никой" на Стефка Костадинова. Ще има българска делегация, ще има български химн, ще пътуват доста хора. Те изпратиха вече списъка. И президентът Радев ще пътува с шест човека. На миналите олимпиади президентът Плевнелиев е пътувал с един човек, президентът Първанов е пътувал с един човек, а сега президентът Радев пътува с шест човека. Всички са обезпечени, благодаря на държавата“, обясни тя.

