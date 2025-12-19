Състав на СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Състав на Софийския градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Това става ясно от днешното решение № 1802 на СГС, със съдия-докладчик Весела Живкова Офицерска.

Производството по делото е по искови молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков за отмяна като незаконосъобразни на решенията на Общото събрание на Българския олимпийски комитет, проведено на 19 март 2025 година, по т. 9 от дневния ред, с което за председател на централата е избрана Весела Лечева, и решението по т. 10 от дневния ред за избор на нов състав на Изпълнителното бюро на организацията.

Постъпили са и писмени отговори на исковите молби от конституираната на страната на ответника Весела Лечева, която оспорва допустимостта и основателността на предявените искове и иска прекратяване на делото.

Вследствие на разглеждането на всички събрани писмени доказателства по делото СГС уважава исковете като основателни и отменя решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година по точки 9, 10 и 11 за избор на нов председател и нови Изпълнително бюро и Контролен съвет.

БОК ще трябва да заплати и разноските по делото на ищците за заплатени държавни такси и за адвокатско възнаграждение в общ размер на 2150 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок от връчване на препис на всяка от страните.

Все още продължават да текат дела относно управлението на БОК, включително от федерацията по борба.

В края на септември Международния олимпийски комитет потвърди избора на Лечева.

