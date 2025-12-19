Путин: Готови сме както за преговори, така и за мирно решение на конфликта

Над 2 милиона въпроси - толкова според руски медии са били отправените към Владимир Путин запитвания в навечерието на годишната му пресконференция.

Руският президент определи конфискацията на замразени руски активи като "кражба" и допълни, че ЕС ще преживее както имиджови щети, така и подкопаване на доверието в еврозоната.

По въпроса за преговорите за мир в Украйна, Путин приветства усилията на Доналд Тръмп и допълни, че американският президент го е помолил да направи известни отстъпки по време на срещата им в Аляска.

Снимки: БГНЕС

По-късно днес и в събота украински преговорен екип ще се срещне в Маями със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а след това двамата ще разговарят и с пратеника на Путин - Кирил Дмитриев.

Владимир Путин, президент на Русия: "Не е вярно да се твърди, че ние отказваме каквото и да е било. Топката е изцяло в полето на западните ни опоненти и най-вече в ръцете на киевския режим и европейските им спонсори. Готови сме както за преговори, така и за мирно решение на конфликта. Не се смятаме за отговорни за загубата на живот, защото не ние започнахме войната".

Путин допълни и че Русия има готовност да спре войната в Украйна незабавно и че не възнамерява да атакува Европа.