Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се очакват?

Промяна в начина на изписване на валутния курс на чейндж бюрата предстои да се случи след 1 януари 2026 г.

С приемането на еврото у нас ще се възприеме и единният стандарт за изписване на валутните курсове, използван и в останалите страни на еврозоната.

Какво точно се променя?



На валутните табла в момента от едната страна е показана една валутна единица, а от другата - колко е нейната левова равностойност. С преминаването към еврото още от началото на следващата година ще виждаме сумите наобратно: едно евро, а от другата колко валутни единици получаваме за него.

Макс Баклаян, основател на компания за търговия с ценни метали и обмяна на валута: До края на т.г. до 31 декември остава старият начин на изписване на валутните курсове - една валутна единна колко лева струва. От догодина ще започне новият начин, който е съобразен с ЕЦБ и единните стандарти, които тя налага, за да може гражданите на всички държави от еврозоната да имат идентичен начин, по който виждат как са изобразени курсовете и да могат лесно да сравняват цени. Това да е лесно, прозрачно и да създадем ниво на спокойствие за потребителите и да улесни бизнеса.

Александър е тираджия и макар да е свикнал с еврото, предполага, че ще възникнат обърквания.

Аз съм свикнал еврото да си го приравнявам приблизително две към едно. Евентуално за по-големи суми вадя калкулатора, но, когато човек обменя малки суми, трицифрени, няма да е толкова фрапантно и хората няма да се объркват.

Гражданите могат да направят справка и на сайта на Българската народна банка, която публикува валутните курсове на еврото към чуждестранни валути.

Днес на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение в съответствие с чл. 12, ал. 1 от Валутния закон, в сила от датата на приемане на еврото в Република България, съгласно което, считано от тази дата, БНБ ще публикува на своята интернет страница за счетоводни и статистически цели валутни курсове на чуждестранни валути към еврото, както и валутни курсове на еврото към чуждестранни валути, съгласно обявяваните такива от Европейската централна банка.

Въпреки че изписването на валутните табла се променя визуално - стойността на обменената валута е без промяна.