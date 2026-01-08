БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаните петролни танкери: Критики от Москва, противоречив коментар от САЩ

Джанан Дурал
САЩ и Канада
Операциите по задържането на санкционирани петролни танкери ще продължат, заявиха от Белия дом

Снимка: БТА
Операциите по задържането на санкционирани петролни танкери ще продължат - това заявиха от Белия дом, след като вчера американски военнослужещи задържаха два кораба.

Първият - "Маринeра" беше прехванат след над 2 седмици преследване - от Венецуела, до водите на 300 км от Исландия. Танкерът от скоро плава под руски флаг и се предполага, че е част от сенчестия флот. От Москва осъдиха задържането му и настояха за незабавното освобождаване на руските граждани на борда на "Маринeра". Миналата година танкерът, който тогава носел името "Бела-1", е санкциониран, заради пренос на контрабанден товар за компания, свързана с ислямистката групировка "Хизбула".

Вторият танкер "София", беше задържан в Карибско море, като от Белия дом го нарекоха част от "венецуелския сенчест флот". На фона на опасенията, че вчерашната акция може да породи напрежение между Вашингтон и Москва, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс изрази съмнения, че "Маринeра" действително е руски танкер.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Става дума за псевдо-руски танкер. Опитвали са се да се представят за руски петролен танкер, в опит да избегнат санкциите. Питат ни как точно контролираме Венецуела - виждате нещата в реално време - държим ситуацията изкъсо, контролираме енергийните им ресурси и казваме на режима категорично: имате право да продавате петрол, но само, ако обслужвате американските национални интереси."

