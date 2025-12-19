"Мяра": Над 55% от българите имат положително отношение към ЕС

Над 55% от българите имат положително отношение към Европейския съюз, показва изследване за нагласите на българите към Съюза на социологическа агенция "Мяра".

Изследването е проведено в периода от 14 до 24 ноември 2025 г. Интервюирани са 1004 пълнолетни граждани. То е по поръчка на Кристиан Вигенин, български евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Над половината от респондентите потвърждават положително отношение към ЕС. 55,7% са "за" ЕС, а 37,3% са "против", обобщи данните социологът Яница Петкова. По-критично настроени са възрастните, както и тези, които живеят в малки населени места, както и тези с основно образование и представители на по-бедните прослойка.

Проучването показва още, че в нашето общество има разделение за приемането на еврото като валута в България. Данните показват, че 36% от българите са "за" и смятат, че това ще има положителен ефект върху страната, а 46% са "против", а останалите 18% се колебаят.

Относно това дали българите биха подкрепили България да напусне ЕС 50,1% са отговорили отрицателно, а 39,4% подкрепят. Данните от изследването за това дали българинът получава достатъчно информация за политиките на ЕС са: 50,7% са отговорили с "да", а 37,4% са отговорили в отрицателно, като 11,9% не са дали отговор.

Относно въпроса в каква посока се наблюдава промяна след членството на България в ЕС, 33,8% отговарят, че промяната е в положителна посока, 41% са отговорили, че промяната е в отрицателна, при 20,5% отговорът е, че няма промяна, а 4,7% не са дали отговор.