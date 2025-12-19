Йоана Илиева: Надявам се да оправдая очакванията за 2026 г.

Йоана Илиева бе отличена с приза в категория "Трайно присъствие в световния спорт" на годишните награди "Спортен Икар". Тя постигна рекордно за кариерата си изкачване до номер 3 в Световната ранглиста на сабя при жените. Също така завоюва бронз на турнира за Световната купа в Кайро (Египет) и записа общо пет подиума през този сезон.

"Въпреки че направих 6 подиума през последната година, аз все още си мисля за европейското и световното, където завърших на пето място. Щастлива съм, че Министерството на спорта и българските журналисти гласуваха за мен. Надявам се да оправдая техните очаквания през следващата година", каза фехтовачката пред БНТ.

