Любомир Ганев: Това беше най-емоционалната година за българския волейбол

Президентът на БФ по волейбол Любо Ганев уважи церемонията "Спортен Икар 2025", която се проведе днес в София.

Ганев заяви задоволството си от призовете, които получиха волейболистите.

Симеон Николов бе отличен за пробив в световния спорт, а неговият брат Александър получи приз за достойно представяне.

С пълно единодушие националният тим по волейбол за мъже бе удостоен с наградата "Отбор на годината" след второто място на световното първенство във Филипините.

Специалната награда на Фондация "Български спорт" отиде при отбора девойки до 19 г., който спечели златото на шампионата на планетата.

"Това беше най-успешната и най-емоционалната година за българския волейбол. Започнахме със световните шампионки при момичетата под 19 години. Завършихме подобаващо с второто място на световното първенство при мъжете. Обединихме цялата нация, показахме, че когато се работи правилно, когато всички, които са замесени в процеса, състезатели, треньорски щаб, ние като федерация и фенове, гледаме в една и същата посока, нещата стават", заяви Ганев.

