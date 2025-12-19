БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Володимир Зеленски с визита в Полша в ключов за Украйна момент

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Володимир Зеленски пристигна на посещение в Полша.

Украинският президент беше посрещнат от полския му колега Карол Навроцки, а по-късно днес ще разговаря и с премиера Доналд Туск.

Визитата на Зеленски във Варшава става в ключов за Украйна момент - утре и в събота украинска делегация ще разговаря с американски представители в Маями. Целта е да бъдат обсъдени всички 20 точки по ревизираното мирно споразумение.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат и с пратеника на Путин Кирил Дмитриев, за да информират руската страна за напредъка по преговорите.

#Володимир Зеленски #Украйна #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
1
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
2
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
3
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Отиде си дългогодишният режисьор на БНТ Иванка Антонова
4
Отиде си дългогодишният режисьор на БНТ Иванка Антонова
Нов протест в центъра на София
5
Нов протест в центъра на София
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
6
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
2
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
3
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Европа

За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години
Чете се за: 00:55 мин.
Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години
Чете се за: 01:55 мин.
ЕС отлага подписването на търговското споразумение с Меркосур ЕС отлага подписването на търговското споразумение с Меркосур
Чете се за: 01:02 мин.
Среща на върха в Брюксел: Ще бъде ли отпуснат заем за Украйна Среща на върха в Брюксел: Ще бъде ли отпуснат заем за Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
Водни струи и сълзотворен газ: Протести на фермери в Брюксел Водни струи и сълзотворен газ: Протести на фермери в Брюксел
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
Чете се за: 05:30 мин.
По света
Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна АГ болница Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна АГ болница
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Партия "Величие" настоява за машинно гласуване с гаранции...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Откриха тяло на загинал мъж при спасителна акция на Витоша
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ