Володимир Зеленски с визита в Полша в ключов за Украйна момент

Володимир Зеленски пристигна на посещение в Полша.

Украинският президент беше посрещнат от полския му колега Карол Навроцки, а по-късно днес ще разговаря и с премиера Доналд Туск.

Визитата на Зеленски във Варшава става в ключов за Украйна момент - утре и в събота украинска делегация ще разговаря с американски представители в Маями. Целта е да бъдат обсъдени всички 20 точки по ревизираното мирно споразумение.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат и с пратеника на Путин Кирил Дмитриев, за да информират руската страна за напредъка по преговорите.