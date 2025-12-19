БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази

"БСП - Обединена левица" се обяви за промени в Конституцията за избор на сужебно правителство

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Темата за заема за Украйна имаше отзвук и в българския парламент, където възникна спор.

Още в началото на пленарното заседание единствено от парламентарната група на "Възраждане" реагираха с декларация срещу решението на европейските лидери от тази нощ. Костадин Костадинов дори определи ситуацията като такава, в който България няма да предостави гаранции за отпускането на този кредит на Украйна, а ще предостави директен кредит на Украйна и дори каза, че ще внесе в Народното събрание проекторешение, с което да се отмени участието на България в тези гаранции.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": "Ние от "Възраждане" питаме кой точно упълномощи падналото правителство, което в момента не представлява никого, освен собственика си Пеевски и политическия пенсионер Борисов, кой точно упълномощи падналото правителство да направи този ход. То не представлява никого, освен тук един провикващ се леко нетрезвен както винаги депутат. Защото заемът е подарък".

Отговорът не закъсня - без да влизат в директен отговор, от ПП-ДБ отговориха по време на обсъждането на ратификация на споразумение за помощ с Украйна, което сме подписали още през лятото на 2024 г.

Явор Божанков, депутат от ПП-ДБ: "Моля проруския сектор в този парламент да не прави такива внушения, че някой дава. Гаранцията не означава, че някой вади пари и ги дава на някой. От една страна вие внушавате нещо съвършено невярно, от друга страна къде остана справедливостта, къде остана доброто, къде остана истината. Нападната страна е Украйна, Русия е агресор. Точка по въпроса".

Ден на декларациите се оказа поне началото на пленарното заседание. От "БСП - Обединена левица" излязоха с декларация срещу конституционните промени, които са гласувани на 20 декември, точно преди две години.

Наталия Киселова, депутат от ПГ на "БСП - Обединена левица": "Конституционните промени следва да са израз на консенсус, какъвто не се потърси през 2023 г. Трите парламентарни групи тогава - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, наложиха волята си и след две конституционни дела сме свидетели на призиви за смяна на модела. И онези, които променихте Конституцията през 2023 г., днес се натрапвате като морални съдници. "БСП - Обединена левица" е за запазване на парламентарната форма на управление. За възстановяване на правомощията на президента самостоятелно да формира служебно правителство, да няма двойни граждани в българския парламент и правителство".

В последния един час градусът на напрежение в пленарната зала се повиши, въпреки че днес е последният работен ден на Народното събрание преди коледните и новогодишни празници.

Предложението на ПП-ДБ като извънредна точка в дневния ред да влязат промените в Закона за националната служба за охрана срещнаха съпротива от страна на ГЕРБ-СДС, които казаха, че между внасянето на доклада от първото четене в комисия до предлагането на първо четене в зала трябва да има поне 24 часа. От ПП-ДБ дадоха заявка, че ако този закон не се разгледа в рамките на днешния ден, те ще искат извънредно заседание.

Споровете по тази тема в залата продължават и в този момент.

#заем за Украйна #Конституция #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
1
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
2
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
3
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Отиде си дългогодишният режисьор на БНТ Иванка Антонова
4
Отиде си дългогодишният режисьор на БНТ Иванка Антонова
Нов протест в центъра на София
5
Нов протест в центъра на София
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
6
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
2
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
3
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Политика

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ"
Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ"
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами
Чете се за: 01:25 мин.
Партия "Величие" настоява за машинно гласуване с гаранции за прозрачност Партия "Величие" настоява за машинно гласуване с гаранции за прозрачност
Чете се за: 02:27 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес Президентът пред "Величие": Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес
Чете се за: 04:20 мин.
НА ЖИВО: НС обсъжда Споразумението за принос между България и ЕИБ към Фонд "ЕС за Украйна" НА ЖИВО: НС обсъжда Споразумението за принос между България и ЕИБ към Фонд "ЕС за Украйна"
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
Чете се за: 05:30 мин.
По света
Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна АГ болница Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна АГ болница
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Партия "Величие" настоява за машинно гласуване с гаранции...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Откриха тяло на загинал мъж при спасителна акция на Витоша
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ