Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна

Темата за заема за Украйна имаше отзвук и в българския парламент, където възникна спор.

Още в началото на пленарното заседание единствено от парламентарната група на "Възраждане" реагираха с декларация срещу решението на европейските лидери от тази нощ. Костадин Костадинов дори определи ситуацията като такава, в който България няма да предостави гаранции за отпускането на този кредит на Украйна, а ще предостави директен кредит на Украйна и дори каза, че ще внесе в Народното събрание проекторешение, с което да се отмени участието на България в тези гаранции.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": "Ние от "Възраждане" питаме кой точно упълномощи падналото правителство, което в момента не представлява никого, освен собственика си Пеевски и политическия пенсионер Борисов, кой точно упълномощи падналото правителство да направи този ход. То не представлява никого, освен тук един провикващ се леко нетрезвен както винаги депутат. Защото заемът е подарък".

Отговорът не закъсня - без да влизат в директен отговор, от ПП-ДБ отговориха по време на обсъждането на ратификация на споразумение за помощ с Украйна, което сме подписали още през лятото на 2024 г.

Явор Божанков, депутат от ПП-ДБ: "Моля проруския сектор в този парламент да не прави такива внушения, че някой дава. Гаранцията не означава, че някой вади пари и ги дава на някой. От една страна вие внушавате нещо съвършено невярно, от друга страна къде остана справедливостта, къде остана доброто, къде остана истината. Нападната страна е Украйна, Русия е агресор. Точка по въпроса".

Ден на декларациите се оказа поне началото на пленарното заседание. От "БСП - Обединена левица" излязоха с декларация срещу конституционните промени, които са гласувани на 20 декември, точно преди две години.

Наталия Киселова, депутат от ПГ на "БСП - Обединена левица": "Конституционните промени следва да са израз на консенсус, какъвто не се потърси през 2023 г. Трите парламентарни групи тогава - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, наложиха волята си и след две конституционни дела сме свидетели на призиви за смяна на модела. И онези, които променихте Конституцията през 2023 г., днес се натрапвате като морални съдници. "БСП - Обединена левица" е за запазване на парламентарната форма на управление. За възстановяване на правомощията на президента самостоятелно да формира служебно правителство, да няма двойни граждани в българския парламент и правителство".

В последния един час градусът на напрежение в пленарната зала се повиши, въпреки че днес е последният работен ден на Народното събрание преди коледните и новогодишни празници.

Предложението на ПП-ДБ като извънредна точка в дневния ред да влязат промените в Закона за националната служба за охрана срещнаха съпротива от страна на ГЕРБ-СДС, които казаха, че между внасянето на доклада от първото четене в комисия до предлагането на първо четене в зала трябва да има поне 24 часа. От ПП-ДБ дадоха заявка, че ако този закон не се разгледа в рамките на днешния ден, те ще искат извънредно заседание.

Споровете по тази тема в залата продължават и в този момент.