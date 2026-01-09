БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Алианс за права и свободи" подаде документи за регистрация

Съпредседателите на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов и народният представител Хюсни Адем подадоха документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд.

От АПС заявяват, че регистрацията е израз на ясна политическа воля за изграждане на модерна, демократична и отговорна партия, която последователно ще отстоява правата и свободите на човека, равноправието на всички български граждани и защитата на човешкото достойнство.

„Нашата цел е възстановяване на нормалността в политическия живот, освобождаване на държавните институции от зависимости и задкулисно влияние и реално укрепване на върховенството на правото. Особен приоритет за нас е активното включване на младите хора в политическия и обществения живот като необходима предпоставка за обновление на демокрацията и устойчиво развитие на страната“, посочват от ръководството на формацията.

"Алианс за права и свободи" отбелязва в съобщение до медиите, че ще работи за изграждане на силни местни структури и за политики, близки до гражданите, както и за създаване на ефективни законови гаранции за реалното прилагане на конституционно прогласените права и свободи. Формацията заявява и своята категорична подкрепа за необратимостта на демократичните процеси и европейския път на България.

АПС настоява за провеждането на честни, прозрачни и демократични предсрочни парламентарни избори, които да върнат доверието на гражданите в изборния процес и институциите.

#Алианс за права и свободи #АПС #регистрация #партия

