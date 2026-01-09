БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПГ на "ДПС - Ново начало" проведе срещи, свързани със закона за максималната надценка

от БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
дпс ново начало проведе срещи свързани закона максималната надценка
ПГ на "ДПС - Ново начало" проведе серия срещи, свързани с внесения от парламентарната група закон за максималната надценка на стоки, включени в "кошницата на домакинството".

Защитата на потребителите и най-вече на най-уязвимите групи потребители, защитата на гражданите, които се сблъскват с неоправдано високите цени и подкрепа на българските производители на храни са водещите принципи, които мотивират внасянето на този законопроект, обясниха вносителите.

Те подчертаха, че целта им е с този закон да се помогне на най-бедните български граждани, в ограничен период от време, и за ограничен списък от стоки, за да бъдат облекчени в преходния период на смяна на основната валута.

На срещите беше засегната и темата за цялостната политика за т.нар. "Хранителна сигурност", която е най-голяма и най-важната стратегическа цел в глобален план.

Домакини на срещата от името на ПГ на "ДПС - Ново начало" бяха зам.-председателите на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова, Йордан Цонев и Станислав Анастасов и Атидже Вели, член на парламентарната комисия по земеделие.

На среща с представители на асоциации от земеделския и преработвателния бранш участваха Константин Азов от Сдружението на Растителните масла, Асоциация на земеделските производители - Теодора Георгиева, Асоциация на месопреработвателите в България - д-р Диляна Попова, Национална асоциация на зърнопроизводителите - Наталия Шукадарова и Цветомира Стайкова, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация - Петя Куманова, и Сдружение "Храни и напитки" - Яна Стратиева.

В срещата с представителите на търговските камари на страните - партньори на България участваха д-р Хорст Щюер - президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Матиас Денер - ръководител на икономическия отдел към Посолството на Германия, Иван Михайлов - главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България, Весела Тодорова-Мозеттиг - директор на Френско-Българска търговска и индустриална камара, Снежана Атанасова - маркетинг специалист в Австрийско търговско представителство, Соня Миклай - главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Даниел Киряков - мениджър комуникации на Американската търговска камара.

#хранителна сигурност #Закон за максималната надценка #"ДПС - Ново начало"

