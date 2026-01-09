БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даниел Боримиров: Очакваме удари под кръста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Изпълнителният директор на Левски асегна и темата за съдийството в родното първенство.

Боримиров
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че клубът ще отстоява принципите на феърплея въпреки очакваното напрежение в битката за титлата. След срещата между елитните клубове, БФС и ПФЛ той намекна за опити за външно влияние срещу „сините“.

„Винаги сме били коректни и така ще бъде и занапред. Всеки сам избира дали да си опетни името или да върви по правилния път. Очакваме удари под кръста, знаем, че ще има стимулиране срещу нас, но който има излишни пари – да ги дава“, коментира Боримиров.

По думите му срещата е била ползотворна и е показала единомислие по ключови теми за развитието на българския футбол. Постигнато е съгласие мачовете да се играят основно през уикенда, а срещите през февруари да започват в по-късни часове, с цел по-добри условия за феновете. Новият сезон ще продължи до 20 декември.

Боримиров засегна и темата за съдийството, като подчерта, че решението за евентуално използване на чуждестранни арбитри е в ръцете на президента на БФС Георги Иванов.

„Искаме само едно – да се свири това, което се случва на терена. Последните кръгове имаше подобрение и се надяваме това да продължи“, заяви той.

Относно селекцията в Левски бившият национал беше предпазлив. Към момента клубът няма конкретни оферти, а евентуалните промени зависят от отварянето на трансферния прозорец и решенията на Изпълкома.

„Работим в тази насока, но не можем да правим промени от днес за утре“, завърши Боримиров.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Караманджуков: Постигнахме единомислие по ключови теми за новия сезон
Караманджуков: Постигнахме единомислие по ключови теми за новия сезон
Предстои още една подобна среща – вероятно през март или началото...
Чете се за: 02:50 мин.
Новият сезон в Първа лига ще започва по същото време
Новият сезон в Първа лига ще започва по същото време
Клубовете от Първа лига са се обединили около решение да...
Чете се за: 02:32 мин.
#ПФК Левски София #Даниел Боримиров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: Футбол

Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт"
Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт"
Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне
Чете се за: 00:45 мин.
ЦСКА започна подготовка с трима нови ЦСКА започна подготовка с трима нови
Чете се за: 01:10 мин.
Георги Костадинов: В Левски има много потенциал, който все още не е разкрит Георги Костадинов: В Левски има много потенциал, който все още не е разкрит
Чете се за: 03:27 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ