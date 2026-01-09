Даниел Боримиров: Очакваме удари под кръста

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че клубът ще отстоява принципите на феърплея въпреки очакваното напрежение в битката за титлата. След срещата между елитните клубове, БФС и ПФЛ той намекна за опити за външно влияние срещу „сините“.

„Винаги сме били коректни и така ще бъде и занапред. Всеки сам избира дали да си опетни името или да върви по правилния път. Очакваме удари под кръста, знаем, че ще има стимулиране срещу нас, но който има излишни пари – да ги дава“, коментира Боримиров.

По думите му срещата е била ползотворна и е показала единомислие по ключови теми за развитието на българския футбол. Постигнато е съгласие мачовете да се играят основно през уикенда, а срещите през февруари да започват в по-късни часове, с цел по-добри условия за феновете. Новият сезон ще продължи до 20 декември.

Боримиров засегна и темата за съдийството, като подчерта, че решението за евентуално използване на чуждестранни арбитри е в ръцете на президента на БФС Георги Иванов.

„Искаме само едно – да се свири това, което се случва на терена. Последните кръгове имаше подобрение и се надяваме това да продължи“, заяви той.

Относно селекцията в Левски бившият национал беше предпазлив. Към момента клубът няма конкретни оферти, а евентуалните промени зависят от отварянето на трансферния прозорец и решенията на Изпълкома.

„Работим в тази насока, но не можем да правим промени от днес за утре“, завърши Боримиров.

