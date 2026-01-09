Новият сезон в Първа лига ще започва по същото време

Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов коментира пред медиите резултатите от работната среща между ръководството на футболната централа, Българската професионална футболна лига и клубовете от елита. На форума присъстваха представители на всички отбори от Първа лига, с изключение на Черно море.

По думите на Гьонов разговорите са преминали в конструктивен дух, като вече са взети конкретни решения, които ще влязат в сила от следващия сезон, когато Първа лига ще бъде с 14 отбора.

„Срещата беше много ползотворна и протече в добър тон. Обсъдихме старта и формата на сезон 2026/27. Взехме решение да запазим началните дати на двата полусезона, както са и през настоящата кампания. Основната ни цел е да сведем междинните кръгове до минимум“, заяви Гьонов.

Една от важните промени е свързана с турнира за Купата на България. До момента вторият кръг от финалната фаза се играеше през уикенда, а сега бе решено и първият кръг да се провежда в събота и неделя, за да се даде възможност на повече фенове да посетят срещите. Освен това мачовете в петък и понеделник ще стартират след 18:00 часа – тема, която предстои да бъде допълнително обсъдена с телевизионния партньор.

Гьонов разкри още, че клубовете от Първа лига са се обединили около решение да подпомогнат тимовете от Втора лига със 17% от солидарните плащания, съгласно изискванията на УЕФА. В края на сезона финансова подкрепа ще бъде отпусната и за отборите от Трета лига.

Относно плейофната фаза първоначалната идея е била да се използва системата „Бергер“, но с оглед възможността ЦСКА и Левски да попаднат в една и съща четворка, е взето решение програмата за плейофите да бъде изготвяна чрез специализиран софтуер.

Накрая Гьонов обяви и решение на президента на БФС за създаване на комисия, която да инспектира терените на всички отбори от Първа лига. Проверките ще бъдат извършени и повторно – седмица преди старта на пролетния полусезон.