Локомотив София ще отличи Стефан Грозданов за 80-ия му рожден ден

Локомотив София ще отличи дългогодишния си треньор Стефан Грозданов по случай неговия 80-и рожден ден. Това ще се случи преди първия съдийски сигнал на мача от 26-ия кръг на Първа лига срещу Славия в петък, 13 март, от 19:00 ч. на стадиона на „железничарите“.

Президентът на клуба, Веселин Стоянов, ще връчи наградата на Грозданов, който е един от най-успешните треньори в съвременната история на Локомотив. Под негово ръководство отборът постигна рекордна серия от осем поредни мача без загуба в европейските клубни турнири и два пъти завоюва бронзовите медали през сезон 2006–2007 г.

На събитието ще присъстват бивши играчи, треньори и членове на треньорския щаб, работили с Грозданов. От клуба приканват феновете да дойдат на стадиона, за да аплодират юбиляря и да подкрепят отбора в дербито срещу Славия.