Караманджуков: Постигнахме единомислие по ключови теми за новия сезон

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков изрази удовлетворение от срещата между Българския футболен съюз, Професионалната лига и клубовете от Първа лига, като подчерта постигнатото единомислие по почти всички обсъждани теми. Представителите на елитните тимове се събраха в столицата, като единственият отсъстващ клуб бе Черно море, който впоследствие е заявил съгласие с повечето взети решения.

„Срещата беше ползотворна и мина в добър тон. Имаше доста дискусии, но в крайна сметка решенията бяха взети с пълно единодушие. Това, което направихме за следващия сезон, е в полза на българския футбол и на феновете“, заяви Караманджуков.

Той допълни, че предстои още една подобна среща – вероятно през март или началото на април, която ще бъде посветена на нормативните документи за сезон 2026/27. По отношение на турнира за Купата на България спортният директор бе категоричен, че датите за четвъртфиналите в средата на февруари остават непроменени.

„Календарът е ясен и няма как да избягаме от него. Дори и да продължим в Лига Европа, нямаме намерение да отлагаме мачове. Всички клубове искаме по-добър продукт и това беше основната цел на срещата“, подчерта той, като похвали БФС и Лигата за навременната организация предвид предстоящите зимни лагери в Турция.

Караманджуков коментира и текущото представяне на Лудогорец, като призна, че позицията на отбора в класирането не е драматична, въпреки че разградчани не са лидери.

„Става интересно първенство. Не ни е за първи път да не сме първи на полусезона. Причините са обективни и ги търсим в нас самите, не другаде“, каза директорът на шампионите.

По темата за Суперкупата срещу Левски Караманджуков заяви, че клубът няма възражения мачът да се играе в София. „Футболът е за феновете. Важното е да има добри условия и пълен стадион“, добави той.

Относно селекцията в Лудогорец спортният директор потвърди завръщането на нападателя Руан Круз.

„В момента минава медицински прегледи и най-вероятно ще се присъедини към нас. Благодарни сме на Ботафого – взимаме го при много добри условия. Имаме достатъчно футболисти, но контузиите ни създадоха сериозни проблеми“, обясни Караманджуков.