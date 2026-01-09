Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите: Политическият натиск върху кадровите решения в съдебната власт е недопустим

От Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите излязоха с обща позиция

В нея заявяват, че политическите призиви за отстраняване или назначаване на конкретни лица на ръководни позиции в съдебната власт могат да бъдат тълкувани единствено като форма на натиск върху Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с цел вземане на кадрови решения, обслужващи конкретни политически цели.

Определят ги като крайно недопустими и припомнят, че вече няколко години Народното събрание не е изпълнило Конституционното си задължение да избере нов състав на Висшия съдебен съвет.