БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите: Политическият натиск върху кадровите решения в съдебната власт е недопустим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
асоциацията прокурорите камарата следователите политическият натиск кадровите решения съдебната власт недопустим
Слушай новината

От Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите излязоха с обща позиция

В нея заявяват, че политическите призиви за отстраняване или назначаване на конкретни лица на ръководни позиции в съдебната власт могат да бъдат тълкувани единствено като форма на натиск върху Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с цел вземане на кадрови решения, обслужващи конкретни политически цели.

Определят ги като крайно недопустими и припомнят, че вече няколко години Народното събрание не е изпълнило Конституционното си задължение да избере нов състав на Висшия съдебен съвет.

#Асоциация на прокурорите #камара на следователите

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: Сигурност и правосъдие

Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти (СНИМКИ)
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти (СНИМКИ)
Нова система за граничен контрол на трети страни стартира в България Нова система за граничен контрол на трети страни стартира в България
Чете се за: 02:30 мин.
КЗК проверява фирми за съмнения за картел при доставката на болнична храна КЗК проверява фирми за съмнения за картел при доставката на болнична храна
Чете се за: 02:00 мин.
Как работи системата за влизане и излизане от ЕС след въвеждането и у нас Как работи системата за влизане и излизане от ЕС след въвеждането и у нас
Чете се за: 01:52 мин.
Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
Чете се за: 02:52 мин.
Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ