Габриел Вълков: БСП стана безгласен партньор във властта

Младежката организация на БСП настоява за бърза смяна на ръководството и свикване на Конгрес преди предстоящите избори. Това коментира в "Още от деня" депутатът от "БСП - Обединена левица" Габриел Вълков, член на Изпълнителното бюро и председател на младежкото обединение на партията.

По думите му утрешният Национален съвет трябва да бъде първата стъпка към дълбоки промени в партията.

"Вървим по процедурите на БСП. По план", заяви Вълков.

Според Вълков решението е ясно – Конгрес и ново ръководство.

"Този национален съвет да свика Конгрес, Конгресът да приеме оставката на ръководството, да бъде избрано ново ръководство и от там нататък да се впуснем в едни нови избори", каза депутатът.

Той подчерта, че бързината е продиктувана от предстоящия вот.

"Идват избори, няма как да бавим процеса", заяви Вълков.

Той припомни, че Изпълнителното бюро вече е поело отговорност.

Вълков критикува участието на БСП във властта. Според него партията е направила компромиси в името на стабилността. По думите му участието в управлението е било продиктувано от политическата криза и серията предсрочни избори.