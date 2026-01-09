Габриел Вълков: БСП стана безгласен партньор във властта

Младежката организация на БСП настоява за бърза смяна на ръководството и свикване на Конгрес преди предстоящите избори. Това коментира в "Още от деня" депутатът от "БСП - Обединена левица" Габриел Вълков, член на Изпълнителното бюро и председател на младежкото обединение на партията.
По думите му утрешният Национален съвет трябва да бъде първата стъпка към дълбоки промени в партията.
"Вървим по процедурите на БСП. По план", заяви Вълков.
Според Вълков решението е ясно – Конгрес и ново ръководство.
"Този национален съвет да свика Конгрес, Конгресът да приеме оставката на ръководството, да бъде избрано ново ръководство и от там нататък да се впуснем в едни нови избори", каза депутатът.
Той подчерта, че бързината е продиктувана от предстоящия вот.
"Идват избори, няма как да бавим процеса", заяви Вълков.
Той припомни, че Изпълнителното бюро вече е поело отговорност.
Вълков критикува участието на БСП във властта. Според него партията е направила компромиси в името на стабилността. По думите му участието в управлението е било продиктувано от политическата криза и серията предсрочни избори.
"На този фон БСП се е превърнала в безгласен партньор, изтърпял поредица от унижения в името на това да участва във властта", посочи Вълков.