Дни преди празниците: По-скъпи сезонни плодове и зеленчуци за трапезата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Това се забелязва на едно от най-големите стокови тържища край пловдивското село Първенец

Снимка: БНТ
Дни преди празниците повишение на цените на сезонните плодове и зеленчуци се забелязва на едно от най-големите стокови тържища - това край пловдивското село Първенец. За последните два месеца цените там са се повишили с около 10%, а потребителите са намалели рязко.

Димитър Лазаров произвежда зеле в пловдивското село Йоаким Груево. Въпреки по-ниската цена на зеленчука спрямо миналата година, търсене - няма. Един бус с продукция преди продавал за часове, а сега за 4 дни.

Димитър Лазаров: "Няма хора, няма купувачи. Борсата е празна."

И потребители, и търговци са на мнение, че покупателната способност е драстично намаляла.

Николина Иванова: "Много колеги се отказват от дребния бизнес. Веригите ги мачкат."

Илия Гатев – изпълнителен директор на стокова борса "Родопи 95": "Хората са предпазливи и предвид въвеждането на еврото, усеща се. По-малко клиенти има тук при нас."

Клиентите намаляват и заради поскъпването на зеленчуците и плодовете, което е най-осезаемо при краставиците, на едро те вече са 5 лева за килограм.

Илия Гатев – изпълнителен директор на стокова борса "Родопи 95": "Това е свързано на първо място с увеличените разходи, защото те се отглеждат в оранжерии, но цената на краставицата специално от лятото се движи на по-високи нива."

БНТ: Какво си купихте?

– Червена капийка.

БНТ: На каква цена?

– 3,70 лв. Сега са доста по-скъпички. Нямаме производство.

БНТ: Какви да са цените?

– Всичко е вносно.

На едро доматите са 5 лева за килограм, а морковите 1 лев. Мандарините и портокалите се търгуват за 2,50 лв. С по-високи цени са ябълките.

Илия Гатев – изпълнителен директор на стокова борса "Родопи 95": "Предполагам, че това се дължи на по-лошата реколта, която има от ябълки. Цената достига до 2,40 лв. Тук имаме по-скъпи ябълки, които достигат до 3 лв за кг - италиански."

Потребителите се надяват да няма ново повишение на цените след Нова година, с влизането на еврото. А търговците на борсата очакват потреблението да се засили броени дни преди празниците.

